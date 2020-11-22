Создание локальных вычислительных сетей начнется в школах Новгородской области в 2021 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Процесс создания локальных вычислительных сетей и организации видеонаблюдения в школах Новгородской области начнется в 2021 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". Для этого в этом году с опережением графика в регионе подключили 46 школ, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе обладминистрации.

"В этом году рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Информационная инфраструктура" на территории региона с опережением плана завершились работы по подключению 89 социально значимых объектов к интернету, среди подключенных объектов - 46 школ. Однако работа по созданию именно локальных вычислительных сетей [в школах] и видеонаблюдения в рамках проекта начнется в следующем году", - сказали в пресс-службе.

Как сообщала ранее министр образования области Евгения Серебрякова, в прошлом году Новгородский регион стал одним из 11 субъектов, получивших федеральное финансирование на цифровизацию и создание локальных вычислительных сетей в школах, - 100 млн рублей, софинансирование области составило 3 млн рублей. На эти деньги закупили технику для организации видеонаблюдения и оснащения кабинетов.

Серебрякова отмечала, что создание локальных вычислительных сетей в первую очередь позволит решить в новгородских школах вопрос с безопасностью: по периметру учебного заведения и внутри школы смогут обеспечить видеонаблюдение, на входе установить турникеты, выполнить организационные требования для проведения ЕГЭ и ОГЭ, в полную мощность смогут работать создаваемые в школах "Точки роста" и кабинеты цифровой образовательной среды.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, работа по созданию в школах Новгородской области локальных вычислительных сетей и видеонаблюдения продолжится в 2021 и 2022 годах с помощью федерального проекта "Информационная инфраструктура".