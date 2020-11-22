Собянин: волонтеры, помогающие нуждающимся в пандемию, создали особый "дух" в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Волонтеры, которые оказывают помощь нуждающимся москвичам в условиях пандемии коронавируса, создали особый "дух" в городе. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Государство, наверное, бы справилось само. Но вопрос же не только в каких-то там количественных показателях или в организации работы. Важен дух сам, важно, как вообще в обществе воспринимается все, как москвичи настроены на оказание помощи друг другу. Это важнейшая история, потому что ни один формальный работник не заменит волонтера, который пришел по зову сердца, по зову души, и совсем по-другому все это выглядит, по-другому отношения складываются в городе", - сказал Собянин.

Акция помощи москвичам старше 65 лет, гражданам с хроническими заболеваниями и другим людям, которые должны соблюдать домашний режим, была начата весной. Летом, после отмены режима самоизоляции, она была временно приостановлена и возобновлена с 28 сентября. Чтобы получить помощь, москвичи, которые должны оставаться дома, могут обратиться на две горячие линии акции #МыВместе по номеру телефона 8 (800) 200-34-11 и комплекса соцразвития города - 8 (495) 870-45-09.

Соцработники и волонтеры занимаются покупкой и доставкой лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости, выгулом домашних животных, оформлением выплат на период самоизоляции и предоставляют другие виды помощи.