Воробьев: власти Подмосковья держат на контроле ситуацию с медикаментами в регионе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением жителей Подмосковья медикаментами находится на контроле. Об этом заявил в воскресенье губернатор региона Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"Есть дефицитные позиции [лекарственных препаратов] <…> Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались. В стационарах ситуация полностью стабильная. Что касается амбулаторной помощи, то здесь мы тоже стараемся работать, в том числе и с частными аптеками. Просим их, чтобы они своевременно доставляли жаропонижающие и все те медикаменты, которые пользуются сегодня спросом", - сказал Воробьев.

Кроме этого, он считает, что критически важно, чтобы экономика в регионе работала в условиях пандемии.

"Последние две недели мы видим, что выписка больше, чем поступления <…> Но уже мы не собираемся что-то предсказывать. Никто не знает, что будет дальше, ведь карантина нет. Задача - чтобы экономика работала, чтобы предприятия работали, чтобы был достаток в семье. Это критически важно. Соблюдая все меры предосторожности, вот эти самые защитные стандарты, все предприятия работают в Московской области", - добавил Воробьев.