Первый глэмпинг-парк создадут на Каспийском побережье в Дагестане в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый в Дагестане глэмпинг-парк создадут в 2021 году на территории инвестплощадки "Золотые пески" в Дербентском районе республики, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Корпорация развития Дагестана" Артур Алибеков.

"Корпорация развития Дагестана" стала одной из победителей грантового конкурса Ростуризма, сумма гранта составляет 3 млн рублей.

"У нас есть инвестиционная площадка "Золотые пески", которую мы сейчас развиваем, один из первых проектов, который мы планируем на этой площадке - глэмпинг-парк из типовых модульных домов. Заявка на грант была подана для привлечения софинансирования на создание инфраструктуры, обустройство пляжной линии. Это будет первый глэмпинг-парк в Дагестане - сейчас в республике есть примеры глэмпингов [модульных быстровозводимых гостиниц], однако такой комплекс будет первым. Мы планируем его запустить летом следующего года, к началу пляжного сезона", - рассказал Алибеков.

По его словам, территория глэмпинг-парка составит 2 га, в нем смогут единовременно разместиться около 50 человек. "Сейчас идет проработка всех элементов, инженерных сетей. Мы обустраиваем площадку, чтобы инвестор мог прийти, реализовать конкретный проект и выступить его оператором", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что впоследствии на инвестплощадке "Золотые пески" предполагается реализация ряда других проектов в сфере туризма. "В настоящее время рядом с инвестиционной площадкой построен санаторно-курортный комплекс, вокруг него мы делаем зонирование, выделяем функциональные зоны, чтобы предлагать инвесторам", - сказал Алибеков.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются Ростуризмом впервые. На реализацию данной меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. На рассмотрение конкурсной комиссии было подано более 4 тыс. проектов, победителями стали 474 проекта. Максимальная сумма гранта - не более 3 млн рублей.