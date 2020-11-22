Макрон исключил возможность отмены карантина во Франции в ближайшее время

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет отменить в ближайшее время режим карантина в стране. Об этом он заявил в интервью еженедельной газете Le Journal du Dimanche , выходящей по воскресеньям.

"В настоящее время уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа [в октябре]. Не может быть и речи об отмене режима карантина", - заявил французский лидер.

В то же время он пообещал в своем предстоящем во вторник телевыступлении "внести ясность" в систему ограничительных мер. "Не может быть ничего хуже неопределенности, она создает у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке", - отметил Макрон. "Необходимо внести ясность, четкость, определить цели. Мы должны знать, к каким целям должны продвигаться и каким образом можем это сделать", - подчеркнул он, признав, что "сделать это трудно, поскольку пандемия непредсказуема и носит всемирные масштабы".

Ослабление режима

В этом же номере Le Journal du Dimanche на тему эпидемии и ограничительных мер высказался и официальный представитель правительства Габриэль Атталь. По его словам, предстоящее объявление президентом смягчения ограничительных мер будет предусматривать три периода "ослабления режима", определенных в соответствии с изменением санитарной ситуации. Первый период начнется примерно 1 декабря, второй - в двадцатых числах декабря, перед рождественскими праздниками, третий - с января 2021 года". В то же время Атталь предупредил, что "режим карантина продолжится вместе с уже существующими ограничениями на перемещение".

Как уточнил Атталь, с 1 декабря возможно открытие тех магазинов, которые торгуют товарами, не относящимися к категории предметов первой необходимости. При этом "будет существовать ряд ограничений в отношении работы ресторанов и кафе" - в настоящее время все они закрыты.

Относительно вакцин Атталь сообщил, что Франция "подписала уже три контракта на поставки, еще не менее трех находятся на продвинутой фазе обсуждения, еще три начинают обсуждаться". Каждый контракт "предусматривает поставки в среднем по 30 млн доз". Отвечая на вопрос о возможности проведения кампании обязательных прививок населения, Атталь сообщил, что "это будет решено, когда станут известны параметры вакцин".