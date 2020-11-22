Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с середины октября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве за сутки вырос на 0,2 и составил 1,19. Это максимум с 14 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России этот показатель увеличился с 1,04 до 1,1. Последний раз он фиксировался на этой отметке 19 октября.

Лишь в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. Это Ростовская область, где он держится на отметке 0,99 третий день подряд. В остальных регионах коэффициент выше единицы.

В Ханты-Мансийском автономном округе он составил 1,01, в Воронежской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае - 1,02, в Нижегородской области - 1,08, в Подмосковье и Свердловской области - 1,09.

В Санкт-Петербурге коэффициент второй день находится на отметке 1,18. Это самый низкий показатель с начала месяца, когда в регионе начался быстрый прирост числа заболевших.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.