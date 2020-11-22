Сады и скверы в центре Петербурга вновь закрыли из-за штормового предупреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть для посещения скверы и сады в центре города из-за усиления ветра. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"В связи с предупреждением МЧС о сильном ветре для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть сады и скверы в центре Санкт-Петербурга. Согласно прогнозу синоптиков, порывы юго-западного ветра в воскресенье могут достигать 20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до отмены штормового предупреждения для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

В пресс-службе добавили, что садово-парковые и дорожные предприятия ведут мониторинг территорий и готовы оперативно устранять последствия непогоды, в частности освобождать от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге 22 ноября ожидается ветреная погода, порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15 м/с. В утренние часы местами ожидается метель и мокрый снег. Дневная температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 5 градусов.