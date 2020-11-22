Трутнев поручил федеральным ведомствам принять меры по восстановлению ЖКХ в Приморье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам, в том числе Минэнерго, Минстрою и Минвостокразвития РФ принять меры по восстановлению подачи тепла и электричества в дома жителей Приморья. Об этом в воскресенье сообщила журналистам пресс-служба аппарата полпреда.

"В связи с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений на территории Приморского края заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития Россия, МЧС России, Минэнерго России, Минстрою России, Минтрансу России, Минфину России, Минздраву России, Минтруду России совместно с главой региона принять необходимые меры по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения, оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также внести в правительство РФ предложения по оказанию финансовой помощи краевому бюджету", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ на 14:00 (07:00 мск) в воскресенье, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 41 населенном пункте Приморья, в том числе в городах Владивосток и Артем, где света нет в домах 83,5 тыс. жителей. От резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 013 человек 446 единиц техники. За последние сутки специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморье начался дождь, сменившийся снегом и ледяным ливнем. В результате непогоды более 180 тыс. людей, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения.