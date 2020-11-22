Глава Moderna назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

ТАСС, 22 ноября. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал вероятную стоимость разрабатываемой ею вакцины от коронавируса, по его словам, стоимость может варьироваться от $25 до $37 за дозу.

"Это справедливая цена, учитывая расходы системы здравоохранения на лечение пациентов с тяжелым течением COVID-19, - сообщил Бансель в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag. - Мы не заинтересованы в максимально возможной прибыли". Отмечается, что конкретная цена будет зависеть от объема поступившего заказа на закупку вакцины.

Представитель компании также подтвердил планы о производстве 20 млн доз вакцины до конца 2020 года, по его словам, "небольшая часть" партии будет доступна в странах Европы уже в текущем году.

Ранее администрация США направила Johnson & Johnson $456 млн на разработку вакцины от коронавируса, компания Moderna получила $486 млн, еще $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Ранее на этой неделе также стало известно, что вакцина против коронавируса от компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность на уровне 94,5%.