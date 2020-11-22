{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава Moderna назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

Цена может варьироваться от $25 до $37
© REUTERS/Gonzalo Fuentes

ТАСС, 22 ноября. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал вероятную стоимость разрабатываемой ею вакцины от коронавируса, по его словам, стоимость может варьироваться от $25 до $37 за дозу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это справедливая цена, учитывая расходы системы здравоохранения на лечение пациентов с тяжелым течением COVID-19, - сообщил Бансель в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag. - Мы не заинтересованы в максимально возможной прибыли". Отмечается, что конкретная цена будет зависеть от объема поступившего заказа на закупку вакцины.

Представитель компании также подтвердил планы о производстве 20 млн доз вакцины до конца 2020 года, по его словам, "небольшая часть" партии будет доступна в странах Европы уже в текущем году.

Ранее администрация США направила Johnson & Johnson $456 млн на разработку вакцины от коронавируса, компания Moderna получила $486 млн, еще $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Ранее на этой неделе также стало известно, что вакцина против коронавируса от компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность на уровне 94,5%.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В столице Южной Кореи вводят третий из пяти уровней карантина
Запрещаются собрания свыше 100 человек, полностью прекращается работа ночных клубов, а общественные заведения должны будут ограничить число посетителей до 30%
Читать полностью