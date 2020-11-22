Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своем творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", - подчеркнул президент.

Путин пожелал поэту и его жене, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, здоровья и успехов.

Николай Добронравов - российский поэт. Автор текстов песен на музыку своей жены - композитора Александры Пахмутовой: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). Награжден орденами "Знак Почета" (1978), Трудового Красного Знамени (1984), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2008, 2003).