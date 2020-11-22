Движение мирных жителей через Лачинский коридор в Карабахе активизировалось

СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта мирных жителей Нагорного Карабаха сильно активизировалось за последние несколько дней, возвращающиеся беженцы перевозят с собой семьи и имущество, рассказал ТАСС в воскресенье представитель российских миротворцев.

"Движение на участке дороги Ереван - Степанакерт значительно увеличилось по сравнению с первыми днями. Наша задача заключается в обеспечении безопасности на данном участке дороги и ведении учета прибывающих машин. Все спокойно, люди перевозят семьи, детей, возвращаются с вещами, могут чувствовать себя в безопасности", - сообщил собеседник агентства.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.