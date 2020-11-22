МЧС России направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. МЧС России в ближайшие дни направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства.

"На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств. Сводная группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасательных центров, отряда "Лидер" и Рузского центра обеспечения пунктов управления, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка сил и средств МЧС России в Нагорный Карабах запланирована на ближайшие дни", - сказали в пресс-службе.