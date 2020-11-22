В Уфе прокуратура требует закрыть второй пансионат для пожилых "Моя семья" за нарушения

УФА, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Башкирии требует закрыть еще один филиал пансионата для престарелых "Моя семья", расположенный в двухэтажном коттедже, за нарушение пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. В учреждении проживали 25 человек. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.

В октябре Ленинский районный суд Уфы по требованию прокуратуры запретил эксплуатацию здания пансионата "Моя семья" в поселке 8 Марта под Уфой также за нарушение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. СК возбудил два уголовных дела - по факту смерти одного из постояльцев пансионата после падения из окна и за ненадлежащее оказание услуг.

"Прокуратура Уфимского района провела проверку соблюдения законодательства в деятельности ООО "Пансионат Моя Семья". Установлено, что житель Уфы в арендованном двухэтажном коттедже в с. Зубово организовал предоставление услуг по содержанию и уходу за более чем 25 престарелыми и инвалидами. Между тем помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением, в котором потребовало запретить деятельность пансионата", - говорится в сообщении.

В отношении организации и генерального директора возбуждены административные дела за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Материалы проверки также направлены в органы Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к ответственности. По требованию прокуратуры судом в обеспечительных целях наложен запрет на эксплуатацию учреждением здания до принятия судебного решения, добавили в пресс-службе.