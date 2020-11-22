Ирак заключил соглашение с COVAX на поставку около 8 млн доз вакцины от COVID-19

ТАСС, 22 ноября. Иракские власти заключили соглашение с международной структурой COVAX на выделение Ираку порядка 8 млн единиц вакцины против нового коронавируса. Об этом, как передал иракский телеканал Rudaw , сообщил в воскресенье глава управления общего здравоохранения Ирака Рияд Абдель Амир.

По его словам, Багдад подписал договор с COVAX о "предоставлении препарата для проведения вакцинации от коронавируса 20% населения Ирака, то есть о выделении стране около 8 млн единиц вакцины". Абдель Амир добавил, что речь может идти о любом препарате, но который "получил одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после всех необходимых испытаний по международным стандартам".

Глава иракского управления общего здравоохранения добавил, что Ирак также ведет переговоры и со странами-производителями вакцины против коронавируса. Вместе с тем, по убеждению Абдель Амира, заверения компаний в высокой эффективности их вакцины и ее скором производстве являются лишь "маркетинговой гонкой".

По данным министерства здравоохранения Ирака, в настоящее время на территории страны зафиксировано более 533 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране с начала пандемии вплотную приблизилось к 12 тыс. Несколько дней назад правительство Ирака объявило о направлении 170 млн долларов на закупку вакцины от коронавируса.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, с его помощью поддерживается создание производственных мощностей и проводятся закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.