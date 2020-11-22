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Кризис в Белоруссии
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В Минске перед акцией оппозиции начались перебои с доступом к мобильному интернету

Белорусский оператор А1 официально подтвердил, что ограничил доступ в интернет в Минске из-за мероприятий госорганов по обеспечению нацбезопасности

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Перебои с доступом к услугам мобильного интернета начались в воскресенье в Минске, где пройдет несанкционированная акция протеста оппонентов действующей власти.

Как сообщает корреспондент ТАСС, затруднения наблюдаются как минимум у клиентов двух крупнейших сотовых операторов страны - МТС и А1.

Белорусский оператор А1 официально подтвердил, что ограничил доступ в интернет в Минске из-за мероприятий госорганов по обеспечению нацбезопасности.

"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - говорится в сообщении оператора. При этом отмечается, что выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. В эти дни с утра в центр белорусской столицы и предполагаемые места сбора протестующих прибывают спецтехника, автобусы с милиционерами и военные грузовики, закрываются находящиеся поблизости станции метро, а также ограничивается доступ к мобильному интернету.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Работу мобильного интернета в Минске восстановили
Кроме того, возобновились остановки автобусов на центральном проспекте Независимости
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