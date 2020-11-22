В Приморье ряд школ и детских садов не будут работать из-за отсутствия света, тепла и воды

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Ряд школ и детских садов Владивостока и Артема не будут работать в понедельник из-за отсутствия в учреждениях отопления, электричества и водоснабжения. Аварийные отключения, которые произошли после прохождения циклона, там устранить не удалось, сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье.

"Учебные заведения Артема и Владивостока скорректировали режим работы в связи с последствиями циклона, обрушившегося на Приморье в виде ледяного дождя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что большинство образовательных учреждений - пять школ и более 10 детсадов, которые не смогут принять детей - находятся в Первомайском районе, где проживают около 160 тыс. человек. В воскресенье в семи детских садах открыли группы круглосуточного пребывания для ребят, живущих в домах, где до сих пор не восстановлено энергообеспечение, отопление и подача воды. Остальные учебные заведения города будут работать в штатном режиме, однако, если по каким-то причинам ребенок не может посетить школу или детский сад, прогулом это считаться не будет.

Для учеников Артемовского городского округа понедельник будет учебным днем, классные руководители отправят родителям СМС-уведомление о форме обучения. Как отметили в управлении образования округа, школы, в которых нет электроснабжения, самостоятельно выберут форму обучения на 23 и 24 ноября, далее решение об организации учебного процесса будет приниматься исходя из ситуации.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), который находится на острове Русский, рекомендует студентам и сотрудникам не посещать кампус вуза. "Дальневосточный федеральный университет объявляет о переносе занятий 23 и 24 ноября на другие дни", - говорится в распространенном пресс-службой вуза сообщении.

Ситуация в регионе

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморье начался дождь, сменившийся снегом и ледяным ливнем. В результате непогоды более 180 тыс. людей, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения.

По данным Минэнерго РФ на 14:00 (07:00 мск), в воскресенье без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 41 населенном пункте Приморья, в том числе 83,5 тыс. жителей Владивостока и Артема. От резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных. За последние сутки специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино.

Во Владивостоке для граждан, оставшихся без отопления, воды и света, организуют пункты временного размещения и полевые кухни.

Транспортное сообщение между материковой частью Владивостока и островом Русский (входит во Владивостокский ГО), которое было прекращено в субботу из-за падения льда с вант моста через пролив Босфор Восточный, возобновится не ранее чем вечером 23 ноября, сообщил представитель пресс-службы ДСД "Дальний Восток", в ведении которой находится мост, в эфире радиостанции "Владивосток FM". С 21 ноября для перемещения граждан организовано паромное сообщение.