В Якутии не планируется полностью запрещать новогодние праздники

ТАСС, 22 ноября. Власти Якутии не планируют полностью запрещать новогодние праздники, при этом температура в республике, доходящая зимой до минус 45 градусов и ниже, не позволяет жителям праздновать на улице. Об этом сообщил в воскресенье глава Якутии Айсен Николаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Мы в отличие от других регионов не собираемся полностью запрещать новогодние праздники, потому что у нас, в конце концов, минус 50 на улице, так особо не погуляешь при такой температуре. А вообще людей лишать праздника - тоже, на самом деле, не очень правильно. Дед Мороз будет приходить, но в этом году, наверно, Дед Мороз все-таки будет в маске", - сказал Николаев.

В середине ноября пресс-служба правительства региона сообщала, что в Якутии разработают правила поведения в новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что региональному правительству было дано поручение совместно с ответственными структурами внести предложения.

В регионе зимой ежегодно проходит всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии", который является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В 2019 году прошли гастрономический фестиваль "Вкус Якутии", конкурс снежных и ледовых скульптур "Бриллианты Якутии", конкурс детского творчества "Бриллиантовые нотки", спортивные состязания по северному многоборью "Игры народов Севера". В рамках фестиваля с Якутска начинается старт зажжения новогодних елок по всей стране. В этом году фестиваль впервые пройдет онлайн.

В регионе, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 18 289 случаев инфицирования, выздоровели 11 606 человек, умерли 242. По данным регионального оперштаба, за последние сутки выявлено 219 случаев заражения коронавирусом, из них 118 - в Якутске.