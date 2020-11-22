Католикос всех армян призвал народ к единству

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II провел в воскресенье траурную литургию по погибшим в ходе обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на которой призвал армянский народ к единству. На литургии, которая прошла в святом Эчмиадзине, присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян, передает корреспондент ТАСС.

"В эти тяжелые дни политики и государственные деятели должны нести двойную ответственность. Все групповые и индивидуальные интересы должны отступать перед высшими интересами Родины. Нам сейчас нужно единство как никогда. Поэтому мы призываем всех избежать любых действий, которые могут вызывать вражду и ненависть", - сказал патриарх.

В воскресенье в Армении объявлен общенациональный траур. Литургия прошла в Эчмиадзине по погибшим в защиту родины.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

При этом оппозиция в Армении считает, что подписанный Пашиняном документ по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики и требуют его отставки.