В Мадриде прошла акция протеста на машинах против образовательной реформы

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Акция протеста против образовательной реформы в Испании прошла в воскресенье в Мадриде. Участники манифестации выехали на машинах в центр столицы королевства, парализовав движение по одной из ключевых улиц города.

Как убедился корреспондент ТАСС, к акции присоединились сотни человек на автомобилях. Под сигналы клаксонов машины, из окон которых развивались оранжевые флаги, проехали по Мадриду. К протесту присоединились профсоюзы, ассоциации родителей школьников и представители образовательных учреждений. Главным лозунгом манифестации стало: "За право выбирать образование, какое мы хотим".

Аналогичные акции были созваны и в других городах Испании. Ранее в ноябре митинги проходили напротив здания Конгресса депутатов (нижняя палата парламента). Парламент королевства рассматривает сейчас образовательную реформу, которая вызвала полемику в обществе и критику со стороны оппозиционных партий.

Нововведения, в частности, предусматривают, что испанский язык утратит статус своеобразного лингва франка на занятиях в школах страны, где в некоторых регионах также говорят на других языках. Руководство автономий должно будет гарантировать право, чтобы ученики получали образование на испанском и вторых официальных языках. В новом тексте также убрали упоминание испанского как официального языка государства.

Кроме того, учебные заведения, которым выделяют госсредства, не смогут разделять школьников по половому признаку. Частные школы с государственной поддержкой также не смогут получать взносы от семей за бесплатное обучение, обязывать делать платежи в фонды или ассоциации. Образовательная реформа предполагает и другие ограничения в отношении подобных школ.