Работу мобильного интернета в Минске восстановили

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белорусский оператор связи А1 сообщил о возобновлении в Минске полноценной работы мобильного интернета, скорость которого была снижена в воскресенье в соответствии с распоряжением государственных органов.

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"По состоянию на 16:00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице А1 в Twitter.

Предприятие "Минсктранс" сообщило в воскресенье о возобновлении остановки автобусов на центральном проспекте Независимости, которая была прекращена в связи с началом демонстраций.

Участники воскресной акции протеста стали собираться в группы в разных районах Минска, сообщили ТАСС очевидцы. В районе метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства против демонстрантов и задержали более десятка человек.