На норковой ферме во Франции уничтожат 1 тыс. животных из-за коронавируса

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Французские эксперты обнаружили первый на территории страны очаг заболевания норок COVID-19, в связи с чем будут уничтожены 1 тыс. этих животных. Об этом сообщило в воскресенье Министерство сельского хозяйства Франции.

Согласно его распоряжению, "будут уничтожены вся 1 тыс. животных, а также созданная на основе таких животных продукция" на данной ферме. Всего во Франции насчитывается четыре хозяйства по разведению норок. В одном из них, как сообщило министерство, вируса не обнаружено. В двух других проводятся анализы, их результаты станут известны на будущей неделе.

Поражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местными властями было принято решение уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей - в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям.