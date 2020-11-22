Власти Петербурга отмечают стабилизацию эпидемического процесса в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Снижение числа госпитализированных в связи с коронавирусом в Санкт-Петербурге может свидетельствовать о стабилизации эпидемического процесса, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"За эту неделю в Петербурге госпитализировано 5 024 человек, что на 5% меньше, чем за предыдущую неделю. Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса, - написал Лисовец. - Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях".

Он также отметил, что нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, как и уровень госпитализаций. "За текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки. Всего в городе развернуто для COVID-19 и пневмоний 10 846 коек, свободными остаются 1 147 - 10,6%", - добавил глава комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 97 938 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Московской области. Выздоровели 57 039 человек, умерли 4 953. За последние сутки в городе выявили 2 668 случаев заражения - максимум за время пандемии.