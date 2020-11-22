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Сады и скверы в центре Петербурга открыли после отмены штормового предупреждения

Ранее в городе закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга, которые накануне были закрыты в связи со штормовым предупреждением, открыли для посетителей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"После отмены штормового предупреждения комитет по благоустройству открыл сады и парки в центре Санкт-Петербурга. Напомним, что согласно прогнозу синоптиков сегодня ожидались порывы ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье были недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

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