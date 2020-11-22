Вакцинация американцев от COVID-19 может начаться уже 11 декабря

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать вакцинацию жителей страны от коронавируса. Об этом в воскресенье рассказал телекомпании CNN Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки вакцины от коронавируса, которая носит название "Операция невероятная скорость".

В пятницу германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Как отмечала ранее газета The New York Times, специалисты надзорного органа планируют в течение трех недель изучить заявку. После этого ее рассмотрит коллегия независимых экспертов, их заседание намечено на 10 декабря.

По словам Слауи, в случае одобрения препарата его распределение среди американцев может начаться уже на следующей день: "Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцины в места, где будут делать прививки, в течение 24 часов после одобрения [препарата регулятором], так что я ожидаю, что, возможно, на второй день после одобрения - 11 или 12 декабря".