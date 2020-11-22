Генсек ООН призвал G20 не разрушать планету на деньги, занятые у будущих поколений

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Антикризисные меры стран Группы двадцати должны предусматривать снижение выбросов парниковых газов, иначе следующим поколениям достанется разрушенная планета. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на закрытой встрече саммита "двадцатки" по видеосвязи. Текст его выступления распространила пресс-служба ООН.

"У нас есть моральное обязательство гарантировать, что триллионы долларов на восстановление после пандемии коронавируса - деньги, которые мы занимаем у будущих поколений, - не превратятся для них в гору долгов на разрушенной планете", - подчеркнул генсек.

По его мнению, восстановление должно помочь "примирению человечества и природы". Он призвал всех членов "двадцатки" "присоединиться к глобальной коалиции за достижение нулевых выбросов парниковых газов и начать действовать уже сейчас, чтобы задать четкое направление".

"Необходимо установить цену на углеродные выбросы, прекратить субсидирование ископаемых источников энергии, а также строительство новых угольных электростанций", - уверен глава ООН.

"Инвестируйте в устойчивую инфраструктуру, сместите налоговую нагрузку на доход от продажи углеродов - с налогоплательщиков на предприятия-загрязнители, - обратился он к лидерам G20. - Введите обязательную финансовую отчетность за создание климатических рисков, интегрируйте задачу по достижению углеродной нейтральности во все экономические и налоговые стратегии и решения".