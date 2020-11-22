В мире за сутки зарегистрировано более 604 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 57,88 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 604 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9 тыс., превысив 1,37 млн.

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По состоянию на 16:31 мск 22 ноября в ВОЗ поступили сведения о 57 882 183 инфицированных и 1 377 395 умерших. Число заразившихся возросло на 604 943, умерших - на 9 237.

Рекорд заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 667 118 инфицированных, а смертности - 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (270 290), на втором месте Европа (232 897), на третьем - Юго-Восточная Азия (55 697).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 11 789 012. Далее следуют Индия (9 095 806), Бразилия (6 020 164), Франция (2 089 353), Россия (2 089 329), Испания (1 556 730), Великобритания (1 493 387), Италия (1 380 531), Аргентина (1 359 042), Колумбия (1 233 969), Мексика (1 025 969) и Перу (946 087).