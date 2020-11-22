Добровольцы Ленобласти провели акцию к 79-летию со дня открытия "Дороги жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Добровольцы Ленинградской области приняли участие в акции, посвященной 79-й годовщине со дня открытия ледовой трассы "Дорога жизни". У мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе возложили цветы и исполнили театральную композицию, говорится в сообщении областного центра "Молодежный", опубликованном в воскресенье в сообществе "ВКонтакте".

"Сегодня на мемориале "Разорванное кольцо" прошла церемония возложения цветов в честь дня открытия ледовой трассы "Дороги жизни". В рамках церемонии состоялся показ фрагмента музыкально-поэтической композиции "И я прошел по той войне" театра драмы имени Ольги Берггольц", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие сотрудники и воспитанники Центра патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ "Молодежный", представители военно-патриотической организации "Гвардия", молодежного совета Ленинградского областного "Дома дружбы", общественного движения "Юнармия" и волонтеры поселка имени Морозова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко обратился к жителям по случаю дня открытия "Дороги жизни". "Благодаря "Дороге жизни", подвигу тех, кто обеспечивал ее работу и безопасность, сотни тысяч жителей Ленинграда обретали надежду на спасение, продолжали жить и бороться в страшных условиях блокадного времени. Ленинградцы свято чтят память о тех, кто, рискуя жизнью, под обстрелом врага, по Ладожскому озеру доставлял продовольствие в осажденный город, кто вывозил оттуда женщин, стариков и детей. Низкий поклон беспримерному подвигу тех, кто помогал прорвать вражеское кольцо, кто стоял насмерть, защищая родную землю", - сказал Дрозденко.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 600 тыс. до более 1 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду советской армии удалось лишь 27 января 1944 года.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Машины доставляли в Ленинград продовольствие, а обратно увозили обессиленных жителей города. С ноября 1941 года до весны 1943 года по "Дороге жизни" по льду и на баржах в Ленинград было доставлено более полутора миллионов тонн грузов, включая продовольствие, эвакуированы более 1,3 млн человек.

Мемориал "Разорванное кольцо" расположен на западном берегу Ладожского озера, он символизирует кольцо блокады и разрыв - "Дорогу жизни" и входит в число памятников Зеленого пояса Славы.