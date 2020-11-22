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Синоптики прогнозируют аномальное потепление в нескольких регионах России

Температура воздуха ожидается выше нормы на 2-7 градусов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая неделя прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Температура будет выше нормы на 2-7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе - на 4-7 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1 градус ниже.

"Связано это [аномальное потепление] с переносом воздушных масс с запада на восток. На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах - около нормы", - пояснил метеоролог.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
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