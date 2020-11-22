Более 1 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезли с места схода вагонов под Владимиром

ТАСС, 22 ноября. Более 1 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезли с места разлива мазута во Владимирской области, произошедшего 16 ноября после схода грузовых вагонов поезда, сообщается в воскресенье на сайте Горьковской железной дороги (филиала РЖД).

"Более 1,1 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезено с места схода грузовых вагонов в районе станции Новки. Также на площадку для временного накопления вывезено 726 кубометров доломита с песком, абсорбировавшим нефтепродукты с поверхности грунта. Предотвращено растекание нефтепродуктов по близлежащей местности", - говорится в сообщении.

С места аварии уже подняты и вывезены 10 цистерн.

Вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом, сошли с рельсов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги днем 16 ноября. В результате аварии один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. м. В результате происшествия движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).