Вакцину "Спутник V" в Белоруссии начнут производить в 2020 году

ТАСС, 22 ноября. Первая партия российской вакцины "Спутник V" будет произведена в лабораторных условиях в Белоруссии уже в этом году. Об этом в воскресенье заявил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь-1" .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Первые [партии вакцины] будут в этом году, конечно же. Допустим, Россия начинала с лабораторных условий. То есть в лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о начале производства вакцины в Белоруссии.

Пиневич считает, что выпуск вакцины в промышленных масштабах стартует в 2021 году. "Это будет максимально быстро для того, чтобы уже начинать вакцинацию, - добавил он. - Я подчеркну: ресурсы уже зарезервированы, они для нас определены, и в любом случае вакцинация будет проведена".

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.

Президент России Владимир Путин 4 ноября в телефонном разговоре поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко организовать на территории Белоруссии производство вакцины от коронавируса с использованием российских технологий.