Суд в Москве рассмотрит иски потерпевших по делу Ефремова о компенсации морального вреда

В ходе заседания суда по уголовному делу в первой инстанции Ефремов выплатил каждому потерпевшему по 200 тыс. рублей, однако те не приняли эти деньги и заявили три иска на символическую сумму в 1 рубль, которую актер также выплатил. Однако позже все трое заявили в порядке гражданского производства о выплате компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому и возмещении затрат на похороны. 21 октября, во время рассмотрения уголовного дела апелляционной инстанцией, артист выплатил им 3 млн рублей, и на этот раз деньги были приняты. Однако потерпевшие не стали отзывать иски из Хамовнического суда из-за невыплаты 111 тыс. рублей, потраченных на похороны Сергея Захарова. 23 ноября должна состояться предварительная беседа по искам, в ходе которой стороны, согласно действующему законодательству, могут прийти к примирению сторон.

Накануне в дело Ефремова снова вступил адвокат Андрей Алешкин, который вел переговоры с представителем трех потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. При этом представитель еще одного потерпевшего - старшего сына Захарова Виталия - Сергей Аверцев заявил ТАСС, что его доверитель "ни при каких обстоятельствах" не готов пойти на примирение с Ефремовым. Ранее в ходе судебного разбирательства сын Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7,3 млн рублей, однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 млн рублей. Он также в ходе заседания по уголовному делу потребовал уведомлять его об условиях отбытия наказания актером, в том числе о том, какие ему дают отпуска, заявлял ли он ходатайство об УДО и удовлетворено ли оно.