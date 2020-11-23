В Нагорный Карабах с 14 ноября вернулись 9 тыс. беженцев

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. 9 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев с 14 ноября. Об этом информирует газета "Красная звезда".

"Как сообщают в Минобороны России, начиная с 14 ноября в Нагорный Карабах смогли вернуться уже без малого 9 тыс. переселенцев. И если в первые дни их число не превышало пары сотен человек, то сейчас к месту сбора в Ереване приходят уже тысячи желающих вернуться домой", - говорится в материале.

Как уточняет издание, количество автобусов, отправляющихся в составе организованной группы до Степанакерта, приближается к трем десяткам ежедневно. "В колонну также встраиваются личные автомобили с пассажирами и домашним скарбом - в общей сложности до нескольких сотен автомашин", - отмечает газета.

В воскресенье Минобороны России сообщило о возвращении в Степанакерт 1,4 тыс. человек в сопровождении российских миротворцев. В субботу вернулись 1,1 тыс. человек.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.