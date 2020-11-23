В азиатской части России прогнозируют аномальное тепло

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Температура на азиатской территории России в течение наступившей недели будет выше нормы на 10-18 градусов. Это связанно с отставанием установления Монгольского антициклона, который обычно в это время года препятствует переносу теплых воздушных масс, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень устойчив в течение недели перенос Атлантических воздушных масс с запада далеко на восток России. Это необычно, такой процесс крайне редко раньше наблюдался, потому что на азиатской части страны свой климат. В это время года обычно там уже устанавливается так называемый Восточно-Сибирский или Монгольский антициклон, который препятствует переносу воздушных масс", - сообщил он.

По словам Вильфанда, под влиянием воздушных масс в регионах азиатской части России температурные аномалии будут достигать 18 градусов. "Температура там на 10-18 градусов выше нормы. Такое зимнее тепло, которое связанно с необычными процессами", - пояснил метеоролог.