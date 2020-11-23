Глава Минвостокразвития прибыл в Приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков прибыл в Приморский край, где проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Приморья Макар Руденчик.
"Чекунков прибыл, в аэропорту его встретил губернатор", - сказал собеседник.
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Он уточнил, что в ближайшее время планируется на месте оценить обстановку и побывать в точках, где последствия стихии оказались наиболее серьезными. Первой из таких территорий должен стать город Артем.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам. В рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.
Поставленные задачи
Чекунков отметил, что новая инфраструктура в Приморье должна быть устойчива к стихии. "Инфраструктура, которая пострадала - проблемы в ней копились десятилетиями. Где-то были не соблюдены нормы, где-то просто не предусматривались такие нагрузки. Такие погодные явления в последнее время становятся все более экстремальными. Новая инфраструктура, которую мы должны создать взамен пострадавшей, должна это учитывать", - заявил глава Минвостокразвития, слова которого процитировала пресс-служба министерства.
Он добавил, что первостепенная задача, которую поставил перед ним Мишустин, заключается в предоставлении региону максимальных ресурсов для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, пострадавших от стихии.
"Вторая задача на сегодня кажется среднесрочной. <...> Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять", - сказал Чекунков.
По его словам, планируется работать совместно с Минфином, чтобы предусмотреть необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем регионе.
В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан, в пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.
По последним данным Минэнерго РФ, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 39 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артем - около 111 400 человек. От резервных источников запитаны 76 котельных. Без теплоснабжения остаются около 49,7 тыс. человек.
В новость были внесены изменения (02:17 мск) - добавлены высказывания Чекункова