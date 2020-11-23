Глава Минвостокразвития прибыл в Приморский край

Он уточнил, что в ближайшее время планируется на месте оценить обстановку и побывать в точках, где последствия стихии оказались наиболее серьезными. Первой из таких территорий должен стать город Артем.

​​​​​Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам. В рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.

Поставленные задачи

Чекунков отметил, что новая инфраструктура в Приморье должна быть устойчива к стихии. "Инфраструктура, которая пострадала - проблемы в ней копились десятилетиями. Где-то были не соблюдены нормы, где-то просто не предусматривались такие нагрузки. Такие погодные явления в последнее время становятся все более экстремальными. Новая инфраструктура, которую мы должны создать взамен пострадавшей, должна это учитывать", - заявил глава Минвостокразвития, слова которого процитировала пресс-служба министерства.

Он добавил, что первостепенная задача, которую поставил перед ним Мишустин, заключается в предоставлении региону максимальных ресурсов для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, пострадавших от стихии.

"Вторая задача на сегодня кажется среднесрочной. <...> Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять", - сказал Чекунков.

По его словам, планируется работать совместно с Минфином, чтобы предусмотреть необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем регионе.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан, в пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

По последним данным Минэнерго РФ, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 39 населенных пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артем - около 111 400 человек. От резервных источников запитаны 76 котельных. Без теплоснабжения остаются около 49,7 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (02:17 мск) - добавлены высказывания Чекункова