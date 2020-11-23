Власти Камчатки увеличили коечный фонд для заразившихся коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки развернули 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом - в настоящий момент в медучреждениях края свободными остаются 186 мест, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличен до 680 мест (против 580 мест 22 ноября), из которых свободны 186", - уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент в крае подтверждено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области. 20 ноября губернатор Камчатки подписал распоряжение, согласно которому жители в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома. Документом также приостановлено проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров. В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим.