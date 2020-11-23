В Приморье восстановили междугородное транспортное сообщение после непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Междугородные автобусные рейсы и внутрикраевые перелеты возобновлены в Приморье после прошедшего ледяного дождя и снегопада. Как сообщили в понедельник ТАСС в диспетчерской автовокзала, имеющиеся отмены движения автобусов не связаны с погодными условиями.

"Отмены рейсов есть, но они [происходят] по техническим причинам. Отмен по погодным условиям нет", - сказали в диспетчерской. На сайте автовокзала отмененными на утро понедельника значатся 32 автобусных рейса.

Согласно онлайн-табло аэропорта Владивосток, задержек и отмен рейсов на вылет в понедельник нет. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт работает без сбоев и задержек.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.