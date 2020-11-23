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Созданное на Камчатке "Министерство счастья" возглавит замминистра соцразвития и труда

Анастасия Федорова ранее занимала должность директора краевого государственного казенного учреждения "Центр выплат"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Министром социального благополучия и семейной политики Камчатского края, которое губернатор региона Владимир Солодов назвал "министерством счастья", назначена заместитель министра социального развития и труда Камчатского края Анастасия Федорова, сообщается на сайте краевого правительства.

"Ранее Анастасия Федорова работала директором краевого государственного казенного учреждения "Центр выплат". Затем была назначена на должность заместителя министра социального развития и труда Камчатского края. После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики", - говорится в сообщении.

В октябре губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о необходимости создать в регионе "министерство счастья", пояснив, что задача руководителей регионов "делать чуть более счастливыми каждый день сотни тысяч человек".

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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