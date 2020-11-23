ТОФ развернул полевые кухни в районах Владивостока, где нет света и воды

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули во Владивостоке полевые кухни для жителей районов, которые остались без электричества и водоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Тихоокеанский флот развернул 10 полевых кухонь для обеспечения горячим питанием жителей районов Владивостока, где есть проблемы с водоснабжением и электричеством. Для этих нужд подразделениями материально-технического обеспечения флота подготовлено 17 единиц специальной техники, в том числе семь прицепных полевых кухонь КП-130 и автомобильные кухни ПАК-200 на базе автомашины ЗИЛ-131 с квалифицированным поварским составом", - говорится в сообщении.

В частности, военные повара работают на улицах Калинина, Полярной, Борисенко, Черемуховой, в санатории "Океанский" и на острове Русский, который оказался отрезан от материковой части города, так как мост пришлось перекрыть из-за падения льда с вантов. В пунктах выдачи горячего питания работают от одной до трех полевых кухонь, это позволило обеспечить горячей пищей более 2 тыс. человек.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.