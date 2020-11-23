Часть приморских больниц осталась без компьютерных томографов из-за нехватки электричества

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Часть лечебных учреждений в Приморье осталась без действующих компьютерных томографов из-за недостатка электричества после множества аварий на электросетях. Об этом главе Минвостокразвития Алексею Чекункову сообщил в понедельник губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы сейчас вынуждены дать резервные генераторы в лечебные учреждения, у нас часть больниц находится без работы компьютерных томографов. <…> Надеюсь, что наша совместная работа поможет решить эти вопросы", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что теперь необходимо создать тройной резерв по электрообеспечению соцучреждений, тепловых пунктов. По словам главы края, энергетики работают круглосуточно над восстановлением подачи света, но масштабы аварий слишком значительны.

Расселение многодетных семей

Кожемяко также заявил, что власти региона готовы расселить многодетные семьи, трое суток остающиеся без воды и света. "Многодетным семьям будем принимать решение по расселению в обсерваторы, гостиницы. Мера вынужденная, но она нужна, потому что время пребывания без воды уже превысило трое суток. И для людей [это] уже становится критичным", - сказал глава региона.

При этом, по данным правительства Приморья, на 23 ноября все насосные станции "Примводоканала" работают в штатном режиме. Вода поступает во все районы Владивостока, Артема, Надеждинского района со всех трех гидроузлов - Богатинского, Седанкинского, Артемовского. Однако насосные станции работают на генераторах или обеспечены электричеством по временной схеме, поэтому пока не исключены перебои с подачей воды.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан, в пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В новость были внесены изменения (04:10 мск) - добавлены высказывания Кожемяко