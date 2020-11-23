Некоммерческие организации в Приморье получили 90 млн рублей на проекты в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в Приморье получили в 2020 году около 90 млн рублей на реализацию социальных проектов от Фонда президентских грантов. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2019 и 2020 году Приморский край занял лидирующую позицию среди субъектов Дальневосточного федерального округа по объему средств, предоставленных Фондом президентских грантов НКО - победителям конкурсов - в 2019 году более 60 млн рублей, в 2020 году более 90 млн рублей", - сказали в правительстве. Там отметили, что с каждым годом увеличивается и количество проектов, которые НКО Приморья направляют на участие как в краевых, так и федеральных конкурсах.

В ведомстве уточнили, что растет не только количество заявок, но и качество проектов. "НКО Приморья стабильно каждый год представляют на соискание грантов президента Российской Федерации около 150 проектов (заявок), при этом процент проектов (заявок), получивших поддержку из федерального бюджета, составляет не менее 20%", - отметили в департаменте внутренней политики.

Приморские НКО активно участвуют и в краевых конкурсных отборах на предоставление субсидий для реализации общественно значимых проектов. В 2019 году на два краевых конкурса было подано 109 заявок, в 2020 году - 131 заявка. В прошлом году 65 млн рублей из краевого бюджета выделили на реализацию 79 проектов социально ориентированных НКО - победителей конкурсных отборов по семи направлениям.

"В соответствии с решением губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, начиная с 2019 года на данные цели в краевом бюджете предусмотрено 65 млн рублей ежегодно. Объем предоставляемых субсидий увеличен более чем в 10 раз относительно 2018 года. Указанный объем финансирования запланировано сохранить и в 2021 году. Максимальный размер субсидии, на который может претендовать социально ориентированная НКО, зарегистрированная как юридическое лицо на территории Приморского края, составляет 1 млн рублей", - пояснили в правительстве.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей. По данным Министерства юстиции России, в Приморье на 1 ноября 2020 года зарегистрировано 3 051 НКО.