МЧС доставит гуманитарную помощь в Приморский край, пострадавший от непогоды

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России доставят в понедельник гуманитарную помощь в Приморский край, который пострадал от непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"23 ноября два самолета Ил-76 доставят из Москвы во Владивосток восемь дизель-генераторов Росрезерва, - сказали в пресс-службе. - Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток".

В МЧС отметили, что доставляемые дизель-генераторы предназначены для восстановления водоснабжения и подачи отопления в жилые дома, которые находятся в пострадавших от циклона районах Приморского края.

Ранее для усиления группировки в Приморский край из Хабаровска авиацией и наземным транспортом направили специалистов Амурского спасательного центра МЧС России с необходимым оборудованием и снаряжением для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. Там круглосуточно расчищают, убирают дороги и межквартальные проезды от снега. Кроме того, проводятся работы по восстановлению электроснабжения в районе Морского кладбища, где из-за падения опоры порвалась линия электропередачи. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 2 тыс. человек и свыше 800 единиц техники.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.