Энергетики опровергли утверждения о полном отсутствии электроснабжения во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Приморские электрические сети АО "ДРСК" опровергли утверждения о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба энергетической компании.

"В социальных сетях и некоторых СМИ Приморского края появилась информация о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Приморские электрические сети АО "ДРСК" сообщают, что информация не соответствует действительности. Энергетики уже пятые сутки ведут работы по подключению жителей Владивостока и Приморского края к энергоснабжению. В настоящее время уже более чем у 80 тыс. жителей Приморья в домах снова появилось электричество, восстановлена работа 18 ключевых крупных ЛЭП и 25 подстанций", - говорится в сообщении.

Энергетики 23 ноября завершают ремонтные работы на линии от подстанции "Промузел" во Владивостоке. Планируется, что до конца дня в домах, которые получают электричество от этой подстанции, будет восстановлено электроснабжение. Продолжается установка фундаментов для монтажа опор линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией Первомайский район Владивостока с населением около 160 тыс. человек. До конца дня планируется установить дополнительные генераторы и восстановить электроснабжение в части района.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.