Губернатор Камчатки вылечился после коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Тест на коронавирус губернатора Камчатки Владимира Солодова показал отрицательный результат, глава региона приступил к выполнению своих обязанностей в обычном режиме. Об этом он написал на своей страничке в Instagram в понедельник.

"Сегодня, соблюдая все меры предосторожности, вернулся в рабочий график после двух недель карантина. К счастью, заболевание проходило в легкой форме, что позволило не выключаться из ритма, но все равно рад вернуться в рабочий кабинет к интенсивным личным встречам", - написал в соцсети глава региона.

11 ноября стало известно, что Солодов заразился коронавирусом. Губернатор перешел на режим самоизоляции и дистанционный формат работы.

В крае подтверждено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области. 20 ноября губернатор Камчатки подписал распоряжение, согласно которому жители в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома. Документом также приостановлено проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров. В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим.