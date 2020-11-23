Военные развернули пункт обогрева для жителей Артема в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Военные развернули пункт обогрева для местных жителей в городе Артем в Приморье, который пострадал от непогоды. Временное убежище приняло уже 200 человек, сообщила в понедельник пресс-служа Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Силами соединения управления в черте города развернуты две армейские палатки М-30 с печным отоплением для обогрева гражданского населения. К настоящему времени пункт обогрева принял более 200 человек. На улицах Фрунзе и Кирова функционируют две полевые кухни КП-130, которые обеспечивают жителей горячим питанием в районах, где наблюдаются перебои с подачей воды и электричества", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, военные помогают горожанам преодолеть последствия разгула стихии. Подразделения инженерного саперного полка расчистили территорию городского парка культуры и отдыха и вывезли оттуда четыре машины стволов и веток поваленных деревьев. Работы продолжаются. Для этих целей выделено пять единиц техники и 30 военнослужащих со специальным инвентарем.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций, массовые отмены автобусных рейсов и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.