Уровень загрязнения воздуха вблизи автотрасс в России снизился в 2,3 раза за восемь лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автомагистралей в России снизилась в 2,3 раза в период с 2012 года по 2019 год. В целом гигиенические показатели качества атмосферного воздуха населенных мест в РФ значительно улучшились за восемь лет, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"За период 2012-2019 годов наблюдается статистическое снижение (в 2,3 раза) уровня загрязнения атмосферного воздуха городских территорий, расположенных в зонах влияния автомагистралей. Данная тенденция наблюдается как на стационарных постах наблюдения (снижение доли проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 1,97 раза), так и в зонах влияния промышленных предприятий (снижение в 2,24 раза)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДКмр (концентрации вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающей при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных реакций в организме человека - прим. ТАСС), отобранных на территории населенных мест, снизилась в 2,29 раза по сравнению с уровнем 2012 года. В то же время на городских территориях за эти же восемь лет данный показатель снизился в 2,32 раза (с 1,37% до 0,59%), на сельских - в 2,03 раза (с 1,08% до 0,53%).

"В соответствии с предварительными данными статистического наблюдения в части сведений об уровнях загрязнения атмосферного воздуха за 9 месяцев 2020 года по Российской Федерации, следует отметить, что за указанный период в городских поселениях субъектов Российской Федерации было исследовано более восьмисот восьмидесяти одной тысячи (881 207) проб атмосферного воздуха, из них менее 0,85% (7463) проб были с превышением гигиенических нормативов, максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДК)", - добавили в ведомстве.

Вопросы формирования подходов по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рассматриваются Роспотребнадзором совместно с уполномоченными участниками федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Комплекс реализуемых в РФ мероприятий по охране атмосферного воздуха позволил снизить дополнительную заболеваемость и смертность населения, обусловленную негативным влиянием загрязненного воздуха.