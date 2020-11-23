На льду реки в Амурской области нарисовали гигантскую "новогоднюю открытку"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Скульптор из Благовещенска Алексей Сидоров нарисовал огромную "новогоднюю открытку" на льду замерзшей реки Хомутина возле села Марково в Амурской области. Ее посвятили Валерию Мельникову - местному жителю, который придумал традицию ледовых открыток в Приамурье и умер в этом, сообщил в понедельник ТАСС сам Сидоров.

Село Марково находится в 35 км от Благовещенска на российско-китайской границе. Несколько лет назад местный житель Валерий Мельников придумал рисовать на льду замерзшей реки гигантские "новогодние открытки", которые со временем стали визитной карточкой села: сфотографироваться на их фоне приезжали из разных районов области, снимки "открыток" публиковали в социальных сетях, федеральных и региональных СМИ. В прошлом году работу Мельникова сфотографировали космонавты с борта МКС. 30 октября он умер.

"Втроем с коллегами сделали открытку на Хомутине. Эскиз заранее не разрабатывали, рисунок сложился как-то сам собой. Единственное, знали, что будет надпись "Посвящается Деду Валерию", так как Валерий Константинович - автор этой шикарной идеи", - сказал Сидоров.

На ледовой "открытке" скульпторы-профессионалы изобразили Деда Мороза с лопатой. Их герой - прообраз самого 70-летнего Валерия Мельникова, который уже во взрослом возрасте, переболев менингитом и потеряв слух, смог рассказать о себе благодаря творчеству - многие годы он рисовал новогодние поздравления на льду реки.

Вдохновленный идеей ледовых открыток, Сидоров намерен воплотить ее и на международном уровне: вместе с китайскими коллегами нарисовать открытку на льду пограничной реки Амур под мостом, который соединяет два берега.

Будет праздник

С просьбой помочь в создании открытки к Сидорову и его команде обратилась редактор газеты "Амурская правда" Елена Павлова, которая хорошо знала Мельникова - несколько лет редакция помогала организовывать новогодний праздник на льду.

"Многие друзья нашей газеты писали и предлагали помощь в создании открытки - к счастью, этим занялись профессионалы. Но не надо забывать, что Валерий Константинович не только рисовал на льду, но и поддерживал открытку в порядке, чистил лед от снега. Мы договорились с главой села Юрием Шмилевым, что односельчане будут следить за содержанием открытки. Но если у наших читателей и друзей будет желание не только полюбоваться ледовым чудом, но и помочь, мы будем очень рады, метлы и лопаты мы купим и предоставим", - сказала Елена Павлова.

В конце декабря на льду Хомутины запланирован праздник. "Мы снова устроим праздник и зажжем гирлянды на Хомутине. Надеемся, наш художник их обязательно увидит", - сказала она.