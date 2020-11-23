Школы смогут получать субсидии на горячее питание учеников два раза в год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало проект постановления правительства, которое дает возможность российским школам получать субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов два раза в год - не только с 1 сентября, но и с 1 января. Документ, который согласован с Минфином и Минэкономразвития России, есть в распоряжении ТАСС.

"Проект постановления подготовлен с целью предоставления возможности получения субсидии на горячее питание общеобразовательными организациями, готовность которых с учетом поэтапного вхождения субъектов в реализацию указанных мероприятий подтверждена Роспотребнадзором не только по состоянию на 15 июля в 2020 году и на 15 апреля в 2021 и последующих годах, но и по состоянию на 1 октября 2020, 2021 года и последующих лет", - говорится в проекте постановления.

Документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие образования", согласно которым соответствующие субсидии российским регионам предоставляются как с 1 сентября, так и с 1 января в зависимости от срока готовности субъектов к обеспечению бесплатным горячим питанием 100% школьников начальных классов. В текущей редакции данные субсидии при условии готовности регионов предоставляются лишь с начала учебного года.

Ранее Счетная палата РФ заявила, что порядка 2,2 тыс. российских школ в 27 регионах не имеют условий для организации горячего питания, в этих учебных заведениях обучается 881 928 детей, из которых 461 796 человек - учащиеся 1 - 4-х классов. Согласно подготовленному в августе проекту распоряжение правительства РФ, до 2023 года из федерального бюджета будет выделено около 100 млрд рублей 57 российским субъектам, где все общеобразовательные организации готовы к обеспечению стопроцентным охватом бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.