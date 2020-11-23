На Камчатку поступили новые аппараты ИВЛ для лечения зараженных коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Третья партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), приобретенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией по линии Минпромторга России, поступила на Камчатку. Об этом в понедельник сообщил краевой Минздрав.

"На полуостров этой партией доставили 15 аппаратов ИВЛ отечественного производства. Общее количество аппаратов ИВЛ, полученных в этом году за счет федерального бюджета по инициативе губернатора края Владимира Солодова, - 35. Сегодня мы распределяем по учреждениям третью партию, несколько аппаратов будут направлены в районы для лечения больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву и Минпромторгу РФ обеспечить медиков Камчатского края необходимым запасом лекарственных средств и расходных материалов для работы с пациентами с COVID-19.

В крае подтверждено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области. 20 ноября губернатор Камчатки подписал распоряжение, согласно которому камчатцы в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома. Документ также приостановил проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров. В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим.