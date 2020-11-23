Глава Хабаровского края обратится в СК из-за закупки вездеходов

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен обратиться к следователям с просьбой провести проверку по поводу закупки вездеходов, вероятно, по завышенной стоимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Обнаружилось, что для краевого комитета лесного хозяйства с разницей в два месяца были проведены две закупки вездеходов ГАЗ-34039. Одна - по 3,9 млн рублей (10 единиц), другая - по 6,2 млн рублей (пять единиц). В обоих случаях владелец и руководитель компаний - продавцов один. Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР", - написал Дегтярев.

"Я считаю, что это ненормально, что мы одну и ту же технику у одних и тех же компаний закупаем с разницей в полтора раза в цене", - сказал Дегтярев в опубликованном видео.