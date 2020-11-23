Гидрометцентр прогнозирует в Приморье оттепель

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Приморском крае, где продолжается ликвидация последствий ледяного дождя прошлой недели, достигнет плюсовых значений, после чего к середине недели снова придет мороз. Об этом в понедельник сообщает Приморский гидрометцентр на своем сайте.

"В начале наступившей рабочей недели погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления. В ночные часы температура воздуха составит -10…-20 °С, на побережье теплее, -1…-8 °С. Днем основной температурный фон -1…-9 °С, местами на юге края столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки, +1…+6 °С. В середине недели синоптическая ситуация изменится. Через Приморье будет смещаться атмосферный фронт, который вызовет в большинстве районов края снег", - говорится в сообщении.

Во второй половине недели на Приморский край начнет распространяться гребень антициклона, из-за чего осадки прекратятся и снова похолодает. Фон как ночных, так и дневных температур понизится на 4-6 градусов. Глава Примгидромета Борис Кубай назвал прошедшие в конце прошлой недели осадки во Владивостоке аномальными.

"Дождь, долетая до земли, превращался в лед. А поскольку дождь был продолжительным, толщина льда на проводах и деревьях оказалась аномально большой, 2 и более сантиметра. Подобный гололед я последний раз наблюдал в городе Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел", - передает слова Кубая пресс-служба ведомства.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.